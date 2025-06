Ucraina Medio Oriente e migrazione | le sfide che attendono i Ventisette al Consiglio Ue

Il prossimo 26 giugno, i leader dei Ventisette si riuniranno a Bruxelles per affrontare sfide cruciali come la crisi in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e il fenomeno migratorio. Antonio Costa sottolinea l'importanza di collaborare per rendere l'Europa più forte, sicura e autonoma. Ma quali saranno le decisioni che plasmeranno il futuro dell’Unione? La risposta risiede nella capacità dei Paesi membri di unirsi e agire con visione e determinazione.

Il prossimo Consiglio europeo, in programma giovedì 26 giugno a Bruxelles, vedrà i leader dei Ventisette impegnati su una serie di dossier cruciali per il futuro dell'Unione. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nella lettera di invito ufficiale, sottolinea la necessità di "affrontare insieme diverse questioni per promuovere le nostre ambizioni comuni: costruire un'Europa più competitiva, più sicura e più autonoma per i nostri cittadini, e garantire che l'Unione europea possa essere un attore globale efficace, prevedibile e affidabile". Geoeconomia e mercato unico. Costa richiama l'attenzione sull'interazione tra il difficile contesto internazionale e le priorità economiche interne dell'UE, come l'approfondimento del mercato unico.

