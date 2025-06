Ucraina attacchi record con droni | la nuova pericolosa ‘normalità’ della guerra

L'ombra dei droni si allunga sull'Ucraina, segnando una preoccupante svolta nel conflitto. Gli attacchi su larga scala russi, che colpiscono anche zone lontane dal fronte, sono diventati la nuova normalità di una guerra che evolve rapidamente. Questa escalation, descritta dai media britannici, ci invita a riflettere sulle conseguenze di un conflitto sempre più pericoloso e complesso. È il segnale di una realtà che richiede attenzione e risposte adeguate.

(Adnkronos) – Gli attacchi su larga scala di droni della Russia contro le città dell'Ucraina sono in aumento e sono il segnale di un pericoloso cambiamento nella guerra. A scriverne sono i media britannici, individuando nei nuovi e sempre più intensi raid sul paese, anche lontano dal fronte, la "nuova normalità". La notte scorsa è

