Ucraina attacchi di droni su Kharkiv | incendi e distruzioni in città

L’ombra della guerra si allunga ancora su Kharkiv, dove i droni russi hanno scatenato incendi e devastazione in tre quartieri, ferendo quattordici tra cui quattro bambini. La città si trova in uno stato di emergenza, mentre i residenti affrontano con coraggio le conseguenze di questo nuovo attacco. La violenza e la distruzione rischiano di compromettere irreparabilmente la vita quotidiana di questa comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore dell’Ucraina.

Quattordici persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno sferrato dalla Russia in Ucraina contro Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato che Kharkiv è stata colpita da due attacchi distinti con droni che hanno causato incendi e distruzione in tre quartieri. Il Servizio di emergenza statale ucraino ha diffuso un video che mostra la devastazione, le auto in fiamme e i residenti locali soccorsi durante l’evacuazione delle loro case. 🔗 Leggi su Lapresse.it