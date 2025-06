Ucciso mentre proteggeva i cittadini | addio al carabiniere Carlo Legrottaglie colpito all’alba nell’ultimo giorno di servizio

Un tragico risveglio ha scosso la comunità di Francavilla Fontana e l'intera Arma dei Carabinieri, quando il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso all’alba durante un intervento nel suo ultimo giorno di servizio. Coltivando il desiderio di proteggere i cittadini, aveva consacrato la sua vita al dovere. La sua dedizione rimarrà un esempio eterno di coraggio e altruismo, lasciando un vuoto incolmabile nella memoria di tutti.

Un dramma ha scosso all'alba la comunità di Francavilla Fontana e tutta l'Arma dei Carabinieri. Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, originario di Ostuni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un intervento nella zona industriale del comune brindisino, lungo la strada che porta verso Grottaglie. Era il suo ultimo giorno di lavoro: tra poche settimane sarebbe andato in pensione. Il militare era intervenuto insieme ad una pattuglia in seguito alla segnalazione di una rapina in corso presso un distributore di carburanti. Durante l'operazione ha inseguito uno dei due malviventi in fuga, ma è stato colpito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco.