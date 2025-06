uccide la moglie e si toglie la vita celebrato un unico funerale

Una tragedia che ha sconvolto Cene, in Bergamasca, lascia la comunità senza parole: il dramma di un marito che uccide la moglie e poi si toglie la vita, celebrando un unico funerale con bare affiancate. La chiesa gremita testimonia il dolore e la confusione dei presenti, tra silenzio rispettoso e commozione profonda. Più ...

CENE (Bergamo) Le bare affiancate. Silenzio in chiesa per lui. Applausi, lacrime e commozione per lei. Parrocchia di Cene (Bergamo), è il giorno dei funerali di Rubens Bertocchi e Elena Belloli, 52 anni (foto), marito e moglie: lui giovedì scorso l’ha uccisa a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La comunità, attonita, si ritrova a tributare l’ultimo saluto. La chiesa è gremita. Il feretro dell’uomo è all’interno. Si recita il rosario. Più tardi arriva anche quello della moglie. Nei primi banchi, assieme ai parenti stretti, ci sono i due figli della coppia, 11 e 20 anni. Sono stati loro a chiedere che i funerali dei genitori venissero celebrati assieme: "Un ultimo atto d’amore" Le parole di don Primo Moioli, parroco di Cene: "Elena è l’ennesima vittima di una società malata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net