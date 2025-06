Ubriaco tenta di rubare un cellulare poi minaccia e colpisce sanitari e carabinieri In arresto

Una serie di eventi rischiosi ha travolto Nardò, quando Hassan Issa, un uomo senza fissa dimora e in stato di ebbrezza, ha tentato di rubare un cellulare, minacciando e colpendo i sanitari e i carabinieri intervenuti. La sua escalation di comportamenti pericolosi ha portato all’arresto, evidenziando ancora una volta quanto la vulnerabilità sociale possa sfociare in situazioni di crisi. La vicenda mette in luce l’importanza di interventi tempestivi e umani per prevenire simili episodi.

NARDO’ - Non era la prima volta che, nelle ore serali, si aggirava per le vie centrali del borgo antico di Nardò, barcollando e in evidente stato di alterazione alcolica. Nella tarda serata di ieri, però, il 35enne Hassan Issa, originario del Ciad e senza fissa dimora, è andato un po’ oltre e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ubriaco tenta di rubare un cellulare, poi minaccia e colpisce sanitari e carabinieri. In arresto

