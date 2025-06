ubriaco con passamontagna e coltello minaccia il cassiere di un bar arrestato

Un tentativo di rapina sfiorato dalla tragedia: un uomo armato di coltello, con il volto coperto da passamontagna, ha cercato di rapinare un bar in via VI Aprile. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli agenti, l’autore è stato arrestato prima che potesse causare danni irreparabili. La sicurezza della comunità dipende anche da interventi tempestivi e dall’attenzione di chi vigila sul rispetto della legge.

Si è introdotto in un bar con il volto coperto da un passamontagna e con un coltello in mano per minacciare i dipendenti nel tentativo di farsi consegnare l’incasso. A sventare la tentata rapina, poco dopo la mezzanotte, in un’attivitĂ commerciale di via VI Aprile sono stati gli agenti della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it