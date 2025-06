Uboldo bici rubate durante la presentazione del libro del Palio

Una serata che avrebbe dovuto celebrare il patrimonio e la tradizione si è trasformata in un incubo per i cittadini di Uboldo, colpiti da un furto di biciclette durante la presentazione del libro dedicato al Palio. Al termine dell’evento, la scoperta di alcune bici rubate tra le emozioni della festa ha scosso la comunità, lasciando tutti con un amaro senso di ingiustizia e preoccupazione per la sicurezza del paese.

Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo per diversi uboldesi che, ieri 11 giugno, hanno partecipato alla presentazione del libro che celebra il mezzo secolo del Palio di Uboldo. Al termine dell'evento in municipio, alcuni cittadini – fra cui una madre con suo figlio – hanno fatto una scoperta amara:

