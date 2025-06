Uberto Selvatico Estense | Gp l’ora del dialogo E se serve un aiuto ci sono come nel 2020

Uberto Selvatico Estense, ex presidente di Formula Imola, torna a parlare del Gran Premio in città, evidenziando l'importanza delle relazioni e della collaborazione. Dispiaciuto per l’esclusione di Imola dal Circus 2026, invita a mettere da parte le questioni economiche e a concentrarsi sulla costruzione di un dialogo solido. Con la sua esperienza e disponibilità, potrebbe essere il catalizzatore per una seconda occasione di riportare la Formula 1 nel cuore dell’Emilia-Romagna.

Ha riportato il Gran premio in città già una prima volta nel 2020. E magari potrebbe aiutare a farlo anche una seconda. Uberto Selvatico Estense, ex presidente di Formula Imola, si dice "dispiaciuto" per l’esclusione di Imola dal Circus 2026. E per il futuro avverte: "Ora è il momento delle relazioni, non quello di parlare di soldi. Se c’è bisogno di dare una mano, con un incarico di rappresentanza, io ci sono". Selvatico Estense, che ne pensa dell’assenza di Imola nel calendario 2026 della Formula 1? "È un grande dispiacere. Questa pista è nel cuore degli appassionati, rimanda alle gesta di una F1 leggendaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uberto Selvatico Estense: "Gp, l’ora del dialogo. E se serve un aiuto ci sono come nel 2020"

Nuova puntata live di Pit Talk! Lunedì 9 Giugno ore 20:45 su Twitch, ospite speciale Uberto Selvatico Estense- dirigente sportivo e storico presidente di Formula Imola S.p.A. ,società che gestisce l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – carica che ha ric Vai su Facebook

