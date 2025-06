Tutto dal Sahara MeteoGiuliacci | quando arriva la goccia fredda

L'Europa si prepara ad affrontare un'ondata di calore senza precedenti, con l'anticiclone Omega che blocca le perturbazioni e fa risalire le temperature dal Sahara. Ma quando arriverà la tanto attesa goccia fredda a rompere questa configurazione? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento climatico ci invita a essere sempre più preparati alle sue sorprese.

L'Europa si prepara a fronteggiare un'intensa ondata di calore causata da un'ormai sempre più frequente configurazione atmosferica: il cosiddetto “blocco a Omega”. Come descritto sul sito meteoigiuliacci.it Si tratta di una struttura in cui l'alta pressione viene compressa tra due depressioni ma continua a convogliare aria rovente dal Sahara su gran parte del continente. L'anticiclone si estenderà fino alla Scandinavia, determinando stabilità e un marcato aumento delle temperature in diverse nazioni europee. I termometri toccheranno i 31-33°C nelle zone pianeggianti di Francia, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Polonia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Tutto dal Sahara". MeteoGiuliacci: quando arriva la "goccia fredda"

