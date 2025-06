Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny | appuntamento alla SS Immacolata sarà esposto il quadro di Maria SS della Fiducia

Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny Sarno, il giovane fotografo salernitano coinvolto in un grave incidente sulla tangenziale di Pastena. Appuntamento alla SS Immacolata Santa Maria della Fiducia, dove sarà esposto il quadro della Madonna, simbolo di speranza e misericordia. In questo momento di fede condivisa, vogliamo affidare a Dio la salute e il recupero di Benny, affinché possa tornare presto tra noi.

Tutti stretti in preghiera per Benny Sarno, il fotografo salernitano coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente a bordo della sua moto, sulla tangenziale, all'altezza di Pastena. La famiglia del 38enne, infatti, invita amici e conoscenti ad affidare alla misericordia del Signore la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny: appuntamento alla SS Immacolata, sarĂ esposto il quadro di Maria SS della Fiducia

In questa notizia si parla di: tutti - preghiera - benny - uniti

“Mia sorella è in condizioni gravissime, chiedo a tutti una preghiera”: ore d’angoscia per Barbara De Santi di Uomini e Donne - In un momento di angoscia e incertezza, il cuore di tutti si stringe attorno a Barbara De Santi, amatissima protagonista di “Uomini e Donne”, e alla sua famiglia.

Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny: appuntamento alla SS Immacolata, sarĂ esposto il quadro di Maria SS della Fiducia; Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny: appuntamento alla SS Immacolata, sarĂ esposto il quadro di Maria SS della Fiducia.

Tutti uniti in preghiera per la guarigione di Benny: appuntamento alla SS Immacolata, sarà esposto il quadro di Maria SS della Fiducia Riporta salernotoday.it: Prevista, dunque, una folta partecipazione al momento di fede e speranza condiviso, voluto dalla famiglia del fotografo rimasto coinvolto in un grave incidente in moto ...