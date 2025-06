Tutti i ritmi si scatenano sul palco Arrivano quelli della Bandabardò

Preparatevi a un weekend indimenticabile nel Parco, dove i ritmi travolgenti della bandabard242 si uniscono a un emozionante omaggio a Vasco Rossi, magie e tormentoni anni Ottanta. Un evento che celebra musica, ricordi e energia pura, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese. Non perdete l’opportunità di vivere una festa all’insegna della musica e del divertimento senza confini!

Una delle band più energetiche e vitali che ci siano in Italia, oggi in tour senza quello che ne è stato per quasi trent’anni il leader e volto più noto, scomparso prematuramente quattro anni fa. E poi un intenso tributo a Vasco Rossi, uno spettacolo fatto di magia e illusionismo e pure i tormentoni degli anni Ottanta tutti da cantare e da ballare. Sarà un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento quello proposto dal Parco Tittoni. Il festival desiano inizierà a far danzare domani sera con l’evento “ 80s Never Die “: dalle 21 a mezzanotte si potrà fare un tuffo all’indietro nelle sonorità e nei look degli anni Ottanta, fra glitter e pattini, in una virtuale macchina del tempo che farà rivivere le notti della disco music. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it