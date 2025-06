Turista si rotola a terra e urla dopo che le chiedono di alleggerire il bagaglio | il video all'aeroporto di Malpensa

In un mondo in cui i viaggi sono sinonimo di avventura, anche le situazioni più imprevedibili trovano spazio, come il drammatico e divertente episodio avvenuto all'aeroporto di Malpensa. Un video virale mostra una turista che, esasperata, si rotola a terra e urla dopo essere stata invitata ad alleggerire il bagaglio. La scena ha fatto il giro del web, suscitando risate e riflessioni sul rapporto tra viaggiatori e regole aeroportuali. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta questa singolare vicenda.

Nei giorni scorsi è stato condiviso un video di una turista che si sbraccia a terra e urla tra i gate dell'aeroporto di Milano Malpensa perché starebbe facendo "i capricci" perché il suo bagaglio avrebbe superato il limite di peso consentito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

