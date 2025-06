Turista denuncia stupro di gruppo sul litorale ionico | indagati tre ragazzi si cercano prove sui telefonini

Una giovane turista di Rimini denuncia di essere stata vittima di uno stupro di gruppo a Mancaversa, nel litorale ionico. L’incidente ha scosso la comunità locale e le autorità stanno indagando, cercando prove sui telefonini dei sospettati. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza delle aree turistiche e sulla tutela delle vittime. La vicenda rimane sotto stretta sorveglianza, mentre si attende l’esito delle indagini per fare giustizia.

MANCAVERSA (Taviano) – Sarebbe stata stuprata dal branco e forse ripresa con un telefonino a Mancaversa, la marina di Taviano. A denunciare il presunto, grave episodio, una giovane turista della provincia di Rimini che, nella nottata tra mercoledì e ieri, sarebbe rimasta vittima di una violenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Turista denuncia stupro di gruppo sul litorale ionico: indagati tre ragazzi, si cercano prove sui telefonini

Salento, giovane turista italiana denuncia uno stupro di gruppo - Una giovane turista italiana denuncia un grave episodio di violenza durante una vacanza in Salento, scuotendo la comunità locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle località turistiche.

Salento, giovane turista denuncia stupro di gruppo. Indagini su tre ragazzi Vai su X

Una turista ha denunciato uno stupro di gruppo in Salento: la procura sta indagando su tre ragazzi Come scrive ilpost.it: Una turista di Rimini in vacanza con un gruppo di amiche in Salento, nel sud della Puglia, ha denunciato di aver subìto uno stupro di gruppo a Marina di Mancaversa, una località balneare che si trova ...