San Marino spicca il volo nel mondo del turismo con l’adesione al progetto Città dell’Aria, un’iniziativa che celebra la passione per il volo, dai francobolli alle mongolfiere. Con oltre 100 Comuni italiani coinvolti, questa rete promuove l’avioturismo, valorizza il patrimonio storico e culturale e invita visitatori a scoprire paesaggi mozzafiato dall’alto. Un’opportunità unica per vivere l’esperienza di un turismo innovativo e sostenibile, che unisce tradizione e avventura.

San Marino rinnova il suo impegno nella promozione del turismo attraverso l’adesione al progetto Città dell’Aria, un’iniziativa che unisce territori, istituzioni e appassionati intorno al mondo del volo da diporto e sportivo. Nato nel 2021, il progetto raccoglie oggi oltre 100 Comuni italiani, uniti da una forte vocazione aeronautica – storica, culturale, sportiva e economica – con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’ avioturismo e sostenere la rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e campi volo come infrastrutture strategiche per il rilancio turistico e territoriale. Il Titano celebra la propria adesione con un’emissione filatelica speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo in volo tra francobolli e mongolfiere

Città dell'Aria 2025 a San Marino: emissione di una nuova serie di francobolli dedicata al tema "Città dell'Aria" e una Mongolfiera al Parcheggio 7 La Repubblica di San Marino, da sempre attenta alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e territoriale

San Marino celebra le “Città dell’Aria” con una nuova emissione filatelica e un volo in mongolfiera Riporta libertas.sm: La Repubblica di San Marino continua a puntare in alto, unendo cultura, turismo e mobilità sostenibile in un evento che omaggia il fascino del volo.