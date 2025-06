Tumore al polmone non operabile ? La nuova tecnica cambia tutto

Un importante passo avanti nel trattamento del tumore al polmone non operabile sta rivoluzionando le prospettive dei pazienti. Uno studio internazionale, pubblicato su JAMA Oncology e condotto da prestigiosi centri come l'IFO-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Dana-Farber e Memorial Sloan Kettering, ha introdotto una tecnica innovativa che promette di cambiare radicalmente il panorama terapeutico. Scopriamo insieme come questa scoperta possa migliorare la qualitĂ di vita e le speranze di chi affronta questa sfida.

Un importante passo avanti nella cura del tumore del polmone  avanzato arriva da uno studio internazionale pubblicato di recente sulla prestigiosa rivista scientifica JAMA Oncology. La ricerca, frutto di una collaborazione tra centri di eccellenza in Italia e Stati Uniti, che ha coinvolto con il coordinamento dell 'IFO-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, propone un approccio terapeutico innovativo per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III avanzato e non operabili I dati suggeriscono che chemioterapia e immunoterapia prima dell'intervento possono migliorare significativamente la patologia e consentire l'asportazione chirurgica in questi pazienti complessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it