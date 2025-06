Tulips in liquidazione affossata da anni di perdite

Tulips, un tempo simbolo di innovazione e speranza nel panorama startup cesenate, si trova ora in grave crisi. Dopo anni di perdite e difficoltà crescenti, la società è stata ufficialmente messa in liquidazione giudiziale, lasciando molti a chiedersi quale sarà il destino di questa promettente realtà . È un capitolo drammatico che scuote l’ecosistema imprenditoriale locale, ma anche un richiamo alla resilienza e alla capacità di ripartire.

Cesena, 12 giugno 2025 –  Ha destato scalpore la notizia, pubblicata ieri in esclusiva dal Resto del Carlino, delle grosse difficoltà in cui versa Tulips, una delle start-up cesenati uscite da Cesenalab delle quali si parlava di più. La società per azioni fondata a fine 2016 da Enrico Martini e Mattia Mordenti raccogliendo 300.000 euro di capitali da piccoli investitori è stata messa in liquidazione giudiziale, l’anticamera del fallimento, dal Tribunale di Forlì il 30 maggio scorso. Tulips è in pratica un supermercato virtuale: il cliente ordina la spesa online, i prodotti vengono acquistati dove ci sono maggiori convenienza e qualità e portata a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tulips in liquidazione, affossata da anni di perdite

