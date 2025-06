Tuffo nel passato tra storia e paleontologia

Ti farà immergere nel passato, svelando i segreti di un patrimonio unico al mondo. Sabato, un’occasione imperdibile per esplorare il cuore del Monte San Giorgio, tra affascinanti fossili e paesaggi mozzafiato. L’impresa sociale Archeologistics, insieme al geologo Gianbattista Fidanza, ti guiderà in un viaggio tra storia e paleontologia, svelando i tesori nascosti di questa straordinaria regione. Non perdere questa esperienza esclusiva che unisce natura, scienza e scoperta!

Sabato sarà possibile vivere un'esperienza unica nel cuore del Monte San Giorgio, tra natura, storia e paleontologia. L'impresa sociale Archeologistics, che gestisce il Museo Civico dei Fossili di Besano per conto del Comune, organizza una speciale escursione guidata dal geologo Gianbattista Fidanza, alla scoperta dei luoghi che hanno restituito al mondo alcuni dei più straordinari fossili triassici. L'appuntamento è alle 10 per un percorso che condurrà i partecipanti lungo il Rio Ponticelli, fino ai primi scavi effettuati nel XIX secolo da Antonio Stoppani e alle miniere di scisti bituminosi delle Piodelle, da cui emersero reperti oggi celebri in tutto il mondo.

