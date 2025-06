Tudor | La Juventus è speciale e vincente Yildiz? Un mix raro fra 9 e 10 un giocatore così va tenuto stretto

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai canali FIFA in vista del Mondiale per Club: “Sarà una cosa nuova, bella, un’esperienza che ci arricchirà”. La squadra si sta preparando con entusiasmo, e tra i protagonisti c’è Yildiz, un talento raro, che rappresenta il mix perfetto tra classe e determinazione. La Juventus punta a conquistare il titolo, e tutto fa pensare che questa sarà una stagione speciale e vincente.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

