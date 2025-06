Tudor in vista del Mondiale per Club | La Juve gioca sempre per vincere Questo club è speciale bisogna dare sempre il massimo Sento di essere al posto giusto sono motivato

Tudor si prepara con entusiasmo al Mondiale per Club, una sfida che promette emozioni uniche e grandi opportunità. La Juventus, sempre all’insegna della vittoria, affronta questa competizione con determinazione e il massimo impegno, consapevole del valore delle avversarie e del prestigio di rappresentare l’Italia. Mister Tudor ha le idee chiare: questa esperienza sarà un momento speciale per crescita e successo, e la Juve darà il massimo per lasciare il segno.

Tudor in vista del Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla competizione. Mister Igor Tudor ha parlato ai canali FIFA in vista del prossimo Mondiale per Club. Tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Juve il cui contratto sarà rinnovato fino al 2027. PAROLE – «Sarà una cosa nuova, bella, entusiasmante. Intanto perché è la prima, poi perché ci sono tante squadre forti in questo torneo. Una di quelle cose che immaginavi da bambino, una sfida per capire chi è più forte. E ora ci sono tutti i migliori al mondo assieme, è una cosa bella anche da vedere oltre che da giocare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor in vista del Mondiale per Club: «La Juve gioca sempre per vincere. Questo club è speciale, bisogna dare sempre il massimo. Sento di essere al posto giusto, sono motivato»

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

Buone notizie per Tudor in vista del Mondiale per Club Teun Koopmeiners è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi ? Dovrebbe essere quindi regolarmente a disposizione per la competizione che si giocherà in America

Dichiarazioni Cristiano #Giuntoli a Sky e Dazn: ALLENATORE - "Onestamente vogliamo fare il Mondiale per Club con Tudor e scegliere poi con calma cosa fare, siamo molto contenti del suo operato. Siamo molto avanti con il Porto per Francisco, stiamo parla

TUDOR: "Sento di essere nel posto giusto. Mondiale per Club? La Juve gioca sempre per vincere. Giocatori come Yildiz sono rari"