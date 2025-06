Tuchel rimarrebbe oltre la Coppa del Mondo 2026

In un clima di incertezza e sfide, Thomas Tuchel, l’allenatore dell’Inghilterra, ha dichiarato di sentirsi onorato di guidare la nazionale britannica e di considerare l’idea di rimanere oltre la Coppa del Mondo 2026. Nonostante una settimana complicata, il suo impegno e passione per il ruolo emergono con forza. Ma cosa riserverà il futuro per Tuchel e i Tre Leoni? Solo il tempo potrà dirlo.

2025-06-11 16:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager dell’Inghilterra Thomas Tuchel afferma che è “un onore essere l’allenatore dell’Inghilterra” e sarebbe tentato di rimanere oltre la Coppa del Mondo del prossimo anno nonostante una settimana difficile. Il Senegal è diventato il primo lato africano a battere i tre leoni sul terreno della città martedì sera mentre le sezioni della folla hanno deriso l’Inghilterra. Ciò ha seguito una vittoria non convincente per 1-0 contro Andorra che ha lasciato Tuchel e i fan con più domande che risposte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tuchel - oltre - coppa - mondo

Clamoroso a Nottingham: il Senegal ribalta l’Inghilterra in amichevole, Kane illude i Tre Leoni poi gli africani trovano tre gol e chiudono il discorso. Passo falso per gli uomini di Tuchel Vai su Facebook

Tuchel: La mamma del ct inglese trova il carattere di Bellingham a volte difficile da sopportare; Per preparare i giocatori alle temperature torride dei Mondiali 2026, Tuchel sta facendo allenare; Un nuovo ciclo per l’Inghilterra: Tuchel punta sui più esperti, l’obiettivo Mondiali e il monito dell’Italia.

Thomas Tuchel nomina la sua squadra inglese per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di giugno Da msn.com: Mentre il suo primo tentativo di vincere l'argenteria arriverà nell'estate del 2026 alla Coppa del Mondo, Tuchel deve prima assicurarsi che l'Inghilterra sia presente all'evento principale.