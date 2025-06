Tu lavori e devi pagare | l'estorsione in videochiamata dal carcere poi l'incendio del negozio

Una catena di minacce e violenze scuote la città: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per aver imposto il pizzo a un commerciante detenuto, coinvolgendo un intermediario che ha gestito le videochiamate dal carcere. Ma non finisce qui: poco dopo, un incendio devastante distrugge un negozio locale, lasciando dietro di sé un'onda di paura e mistero. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Due uomini arrestati dai carabinieri: uno avrebbe imposto il pizzo ad un commerciante, da detenuto, l'altro avrebbe fatto da tramite portando il telefono con cui è stata fatta la videochiamata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: videochiamata - lavori - devi - pagare

NUOVO PROGETTO SUL LAGO D’ISEO – LAKELAND! Sono appena iniziati i lavori del nuovo complesso residenziale Lakeland, a Ranzanico, sulle rive del Lago d’Endine – con prezzi a partire da 198.000 € Appartamenti da 2 a 3 camere Giardini Vai su Facebook

Tu lavori e devi pagare: l'estorsione in videochiamata dal carcere, poi l'incendio del negozio; Licenziata da lavoro con un messaggio alle 11 di sera, poi le accuse in videochiamata: «Un posto orribile, ho; WhatsApp al lavoro per rendere le videochiamate più interattive.

“Tu lavori e devi pagare”: l’estorsione in videochiamata dal carcere, poi l’incendio del negozio Segnala fanpage.it: Due uomini arrestati dai carabinieri: uno avrebbe imposto il pizzo ad un commerciante, da detenuto, l'altro avrebbe fatto da tramite portando il telefono ...