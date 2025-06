TS – quando si gioca e dove

Se sei appassionato di calcio e vuoi restare sempre aggiornato sul calendario delle partite, non puoi perderti le ultime novità sulla Juventus. Dal Mondiale per Club all’atteso torneo amichevole di agosto, scopri quando e dove si giocano gli eventi più importanti. Preparati a vivere ogni emozione e a seguire da vicino le imprese dei tuoi beniamini. La stagione calcistica sta per esplodere, e tu non vuoi restare indietro!

2025-06-11 11:55:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La Juventus si sta preparando all'ormai imminente Mondiale per Club, con l'esordio contro l'Al Ain il 19 giugno. I bianconeri stano però programmando anche la prossima stagione, con due amichevoli già ufficializzate per il mese di agosto. Un evento organizzato con il Borussia Dortmund come nell'estate del 2015 e che vedrà impegnata anche la squadra femminile. Juve, doppia amichevole con il Borussia Dortmund. La Juventus ha ufficilizzato la doppia amichevole a Dortmund tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Sarà una grande giornata di calcio quella in programma domenica 10 agosto a Dortmund, dove la Juventus di due amichevoli organizzate insieme al Borussia.