TS – le Champions col Var e la Top 11 dolorosa Tevez out per i 2 angeli

L’universo del calcio si fonde con sorprese e personaggi iconici, tra Champions League, VAR e le emozioni di una top 11 tormentata. La Juventus, con la sua storia e i suoi protagonisti, si trasforma in un palcoscenico di passioni e sfide epiche. Tra citazioni di Boris e riferimenti ai guerrieri bianconeri, il racconto si arricchisce di tensione e nostalgia, lasciando il lettore pronto a scoprire cosa riserva il futuro del calcio italiano e internazionale.

2025-06-12 16:31:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Stanis La Rochelle, Boris e la Juve. Sermonti si è poi prestato a un gioco, ha dovuto collegare le sue citazioni in Boris a personaggi della Juve: “Non siatemi italiani, che oggi spacchiamo tutto!” – “ Chiellini. L’ho sempre visto come un legionario romano di Asterix, è il giocatore fisico e forte con il senso di gruppo totale. Guerra e lealtà sgorbutica”. “Tu vuoi improvvisare? No perché mi mandi a nozze” – “ Tevez. Un giocatore che ho amato come se avesse giocato 22 anni. Ero dietro la porta a Dortmund quando vinciamo 3-0 e ancora non mi ero sistemato quando ha tirato quel missile da fermo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com