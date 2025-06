Trust | guarda il trailer ufficiale del film con sophie turner

Scopri il trailer ufficiale di "Trust", il nuovo thriller psicologico con Sophie Turner, nota per il suo ruolo in Game of Thrones. Diretto da Carlson Young, il film porta sul grande schermo una storia avvincente e ricca di tensione, che indaga temi profondi come la perdita e la fiducia. Non perdere l'appuntamento: "Trust" arriverĂ nelle sale italiane dal 26 giugno, distribuito da Eagle Pictures. Preparati a un'esperienza cinematografica che ti terrĂ con il fiato sospeso fino all'ultima scena.

trust: il nuovo thriller psicologico con Sophie Turner. Il film Trust, diretto da Carlson Young, rappresenta un’ultima produzione nel genere del thriller psicologico. Con protagonista Sophie Turner, nota per il suo ruolo in Game of Thrones, il film arriverĂ nelle sale italiane a partire dal 26 giugno, distribuito da Eagle Pictures. La pellicola si distingue per un cast di rilievo e una trama intensa che esplora temi come la perdita, la fiducia tradita e la lotta per la sopravvivenza. la trama di trust. una star hollywoodiana in fuga dalla crisi. Al centro della narrazione si trova una celebritĂ di Hollywood ( Sophie Turner ) che, travolta da uno scandalo, decide di allontanarsi dai riflettori e rifugiarsi in una baita isolata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trust: guarda il trailer ufficiale del film con sophie turner

