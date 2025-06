Trump | Trasferito personale Usa in Medio Oriente regione pericolosa

In un clima di crescente tensione, Donald Trump ha annunciato il trasferimento di personale USA in alcune aree del Medio Oriente, definendo la regione come potenzialmente pericolosa. La decisione, comunicata prima di assistere a "I Miserabili" al Kennedy Center, arriva in un momento di incertezza nei negoziati tra Washington e Teheran sul nucleare. Cosa significa questa mossa per gli equilibri geopolitici e la stabilità della regione?

Il personale statunitense è stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione "potrebbe essere un posto pericoloso": lo ha detto Donald Trump ai giornalisti prima di assistere al musical "I Miserabili" al Kennedy Center di Washington, dopo le notizie di un trasferimento del personale dell' ambasciata Usa in Iraq. Secondo alcuni media, sarebbe un segno che i negoziati tra Usa e Iran sul nucleare non stanno andando nel verso giusto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: Trasferito personale Usa in Medio Oriente, regione pericolosa

