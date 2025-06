Trump sono molto deluso dalla Russia

"Sono molto deluso dalla Russia". Lo ha detto Donald Trump. "Sono molto deluso che l'accordo tra Russia e Ucraina non sia ancora stato concluso", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, sono molto deluso dalla Russia

In questa notizia si parla di: molto - sono - deluso - russia

PSG Inter, Kehrer tifa per la squadra parigina: «I nerazzurri squadra molto fisica, ma sono fiducioso…» - Thilo Kehrer, ex difensore del Paris Saint-Germain ora al Monaco, si è espresso in vista della finale di Champions League contro l'Inter.

La Guerra in Ucraina non ha fine e Trump si arrende: “Sono molto deluso da Putin”. Intanto Mosca e Kiev litigano ancora in vista del summit a Istanbul Vai su Facebook

Sono molto deluso dalla Russia.; Trump, sono molto deluso dalla Russia; Trump, sono molto deluso dalla Russia.

Trump, sono molto deluso dalla Russia Secondo quotidiano.net: "Sono molto deluso che l'accordo tra Russia e Ucraina non sia ancora stato concluso", ha aggiunto.