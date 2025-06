Trump schiera l’esercito per fermare la guerriglia Los Angeles come Iraq e Siria

In un clima di crescente tensione, Trump decide di schierare l’esercito per frenare la guerriglia a Los Angeles, confrontandosi con scene che ricordano conflitti come Iraq e Siria. La polizia ha eseguito arresti di massa contro manifestanti violenti, segnando un capitolo drammatico nella storia della città. Ma quali sono le conseguenze di questa scelta estrema? Scopriamolo insieme.

La rivolta in California si estende a San Francisco. Scintille Trump-Newsom Secondo ilmessaggero.it: Ci sono stati decine di arresti e di feriti negli scontri che continuano da giorni a Los Angeles, dopo che migliaia di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro gli arresti di migranti.