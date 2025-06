Trump | quanto accaduto a Los Angeles è frutto una grave incompetenza

La recente crisi a Los Angeles evidenzia un grave fallimento delle istituzioni locali, con carenze nella gestione dell'emergenza e ritardi nell'intervento di polizia ed esercito. La situazione, descritta come frutto di grave incompetenza, ha messo in luce le criticità nel coordinamento e nella risposta alle emergenze. È importante analizzare come tali episodi possano essere evitati in futuro, garantendo sicurezza e efficienza alle forze dell’ordine e ai cittadini.

Milano, 12 giu. (askanews) - "Quello che abbiamo a Los Angeles è una situazione causata da una grave incompetenza. Non avevano la polizia per gestire la situazione, la polizia ci chiedeva di intervenire. Sono arrivati molto tardi. Siamo dovuti intervenire per salvare molti agenti dell'ICE, come sapete, che erano stati trattenuti, erano asserragliati in un edificio e sono stati attaccati, e l'esercito è intervenuto, la Guardia Nazionale è intervenuta e li ha catturati. Purtroppo la polizia non è riuscita a muoversi abbastanza velocemente, ma noi ci siamo mossi abbastanza velocemente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a margine di un evento al Kennedy Center di Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: quanto accaduto a Los Angeles è frutto una grave incompetenza

