Trump proteste ' No kings' ? Io non mi sento un re

In un momento di tensione nazionale, Donald Trump ha dichiarato: "Io non mi sento un re, devo passare l'inferno per ottenere qualcosa." Le proteste “No Kings” di sabato in tutto il paese riflettono un forte scontento popolare, sfidando simboli di autorità e affrontando questioni di potere e diritto. Un episodio che mette in luce come le opinioni divergenti possano accendere il dibattito pubblico e scuotere le fondamenta della democrazia.

"Io non mi sento un re, devo passare l'inferno per ottenere qualcosa". Lo ha detto Donald Trump a proposito delle proteste contro di lui programmate in tutti gli Stati Uniti per sabato con lo slogan "No Kings".

