Trump potrei annunciare aumento dazi su import auto

L'ombra di un possibile aumento dei dazi sulle auto negli Stati Uniti ha scosso il settore automobilistico, facendo crollare le azioni e alimentando incertezza tra gli investitori. Donald Trump ha annunciato che potrebbe imporre nuove tariffe, puntando a incentivare la produzione locale. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni globali, modificando gli equilibri del mercato e il futuro dell’industria automobilistica. Ma cosa significherà realmente per consumatori e aziende?

Donald Trump ha detto che potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un "futuro non troppo lontano", dopo aver imposto tariffe del 25%. "Potrei aumentare quei dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui". Le azioni del settore automobilistico statunitense sono crollate poco dopo le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, potrei annunciare aumento dazi su import auto

Donald Trump ha detto che potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un "futuro non troppo lontano", dopo aver imposto tariffe del 25%. Le azioni del settore automobilistico statunitense sono crollate in Borsa poco dopo le sue dichiarazioni.

