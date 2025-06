Trump minaccia nuovi dazi unilaterali dollaro in difficoltà mentre l' euro vola

Le tensioni commerciali globali si intensificano mentre Trump minaccia nuovi dazi unilaterali, scuotendo i mercati e indebolendo il dollaro. Nel frattempo, l'euro approfitta della volatilità, raggiungendo i massimi da due anni. Questa dinamica evidenzia come le decisioni politiche possano influenzare profondamente l’economia internazionale, lasciando gli investitori in attesa di sviluppi futuri e mettendo in evidenza la crescente instabilità dei mercati finanziari.

Le nuove minacce di Trump su prossimi dazi unilaterali sui paesi che non trattano con gli Stati Uniti scombussolano i mercati, compreso quello valutario con il dollaro che soffre le parole del presidente americano. L' euro ne approfitta volando nelle prime ore della mattinata a 1,1532 dollari, ovvero ai massimi da novembre 2021. La moneta unica ha poi leggermente ripiegato a 1,1520 dollari, segnando un rialzo dello 0,3%. Di tutt'altro tenore il cambio con euro-yen, in calo dello 0,2% a 165,69.

