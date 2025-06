Trump fischiato al Kennedy Center | prima del suo arrivo la protesta delle drag queen – Video

Al Kennedy Center, Donald Trump è stato accolto da un mix di fischi e applausi durante la sua prima apparizione post-elettorale, con una scena sorprendente: un gruppo di drag queen ha irruzionato in sala in segno di protesta. Un evento che ha scosso l’atmosfera di gala, riflettendo le tensioni politiche e culturali attuali. La manifestazione di dissenso al cospetto del tycoon lascia intravedere come le sfide sociali siano al centro del dibattito nazionale.

Trump fischiato al Kennedy Center. Il presidente degli Stati Uniti si è presentato insieme alla moglie Melania al centro di arti e dello spettacolo per la prima volta, dopo l'elezione, ed è stato accolto a teatro da un misto di fischi e applausi. Prima del suo arrivo, un gruppo di drag queen ha fatto irruzione in sala in segno di protesta nei confronti del tycoon. Donald Trump ha sostituito il presidente e il consiglio di amministrazione del Kennedy Center con alcuni fedelissimi, si è fatto nominare presidente e si è impegnato a rivedere la programmazione che definisce "woke" e troppo incentrata sull'ideologia di sinistra.

