Trump critica Newsom | Los Angeles sicura grazie alla Guardia Nazionale

L'ex presidente Donald Trump torna a scaldare gli animi, criticando duramente Gavin Newsom sulla sicurezza a Los Angeles. Con un ingegnoso commento, Trump sottolinea come la Guardia Nazionale e i Marine abbiano garantito notti tranquille, accusando il governatore di aver perso il controllo della città . Una presa di posizione forte che mette in discussione le strategie di gestione della sicurezza pubblica. Ma cosa potrebbe succedere ora nel dibattito politico?

"Los Angeles è stata al sicuro nelle ultime due notti. La nostra grande Guardia Nazionale, con un po' di aiuto dei Marine, ha messo la polizia di Los Angeles nella condizione di svolgere in modo efficace il proprio lavoro". Lo dichiara Donald Trump sul suo social Truth, attaccando il governatore della California, Gavin Newsom. "Ha totalmente perso il controllo. Dovrebbe ringraziare per avergli salvato il culo, invece di cercare di giustificare i suoi errori e la sua incompetenza", ha messo in evidenza Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net