Trump ' attacco all' Iran non imminente ma possibile'

L'ombra di un possibile attacco contro l'Iran si fa più concreta, anche se Donald Trump lo definisce non imminente. In un contesto di crescenti tensioni nucleari, l'ex presidente sottolinea la volontà di evitare un conflitto con Teheran, invitando invece a intensificare gli sforzi diplomatici. La diplomazia resta la strada preferibile, ma la situazione rimane delicata e imprevedibile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

"Non direi che è imminente ma un attacco contro l'Iran è possibile". Lo ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda su un eventuale raid di Israele contro i siti nucleari della Repubblica islamica, sottolineando di voler "evitare il conflitto con Teheran". "Ma si devono impegnare di più nei negoziati", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'attacco all'Iran non imminente ma possibile'

