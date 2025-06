trump annuncia nuovi dazi su auto straniere in arrivo

La guerra commerciale tra Stati Uniti e mondo si intensifica: Trump annuncia nuovi dazi sulle auto straniere, puntando a rafforzare l'industria auto americana. Un'azione decisa che potrebbe influenzare prezzi e mercato globale, stimolando investimenti e occupazione negli USA. Ma quali saranno le ripercussioni sulle economie internazionali? È un capitolo ancora tutto da scrivere, con ricadute che potrebbero far riflettere sul futuro del settore auto globale.

Washington, 12 giu. (askanews) - I dazi sulle auto non prodotte negli Stati Uniti potrebbero aumentare ulteriormente per dare una spinta all'industria americana. Lo ha annunciato il presidente Trump parlando dalla Casa Bianca. "Per difendere ulteriormente i nostri lavoratori dell'auto, ho imposto questa tariffa del 25% su tutte le automobili straniere, e gli investimenti nella produzione americana e la produzione di auto stanno aumentando. E potrei alzare i dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui". L'annuncio è arrivato durante la firma per le risoluzioni contro il piano della California di eliminare i veicoli a benzina e diesel gradualmente, a favore di quelli elettrici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net