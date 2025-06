Trump annuncia l’accordo sui dazi le mosse della Cina

L'annuncio di Trump sull'accordo sui dazi segna una svolta significativa nelle tensioni commerciali globali. Sebbene la guerra dei dazi continui, le recenti mosse tra USA e Cina in capitale britannica suggeriscono un possibile disgelo. Questo passo avanti potrebbe aprire le porte a una ripresa del commercio di terre rare cinesi verso gli Stati Uniti, in attesa di sviluppi concreti e di un equilibrio che possa favorire entrambe le economie. Resta da vedere se questa tregua durerĂ nel tempo.

C’è l’accordo ma la guerra dei dazi non finisce qui, come era facile pronosticare. Ma nella capitale britannica Usa e Cina hanno iniziato, o meglio proseguito, il disgelo. Che porterĂ a un primo, importante, risultato: la ripresa del commercio verso gli Usa delle terre rare cinesi in cambio “di quanto concordato” dalla parte americana che, . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump annuncia l’accordo sui dazi, le mosse della Cina

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - cina - trump

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS cambia rotta e chiude in calo Usa-Cina, Trump: accordo fatto, ma è solo tregua Inflazione: niente effetto dazi (per ora) Tesla posticipa lancio Robotaxi, Musk pentito sui post su Trump Il Ceo di Nvidia Vai su X

Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con la Cina» Vai su Facebook

Trump: Dal 4 giugno dazi su acciaio e alluminio al 50% | Musk? Ha portato grandi cambiamenti, farĂ avanti e indietro dalla Casa Bianca; Trump ha detto di aver trovato un accordo con la Cina; Trump conferma accordo con la Cina su dazi e terre rare.

Trump: accordo con la Cina su terre rare e dazi Riporta msn.com: «Il nostro accordo con la Cina è stato concluso, è soggetto all'approvazione definitiva mia e del presidente Xi.