trump allo scontro totale con la california via i fondi e abrogazione delle norme ambientali sulle auto

Il confronto tra Donald Trump e la California si intensifica, segnando un vero e proprio scontro totale sulle politiche ambientali e i fondi federali. Dopo le tensioni sulle proteste migratorie, ora la Casa Bianca minaccia di cancellare le normative californiane sulle auto elettriche, puntando a tornare alle politiche più permissive in materia di emissioni. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della mobilità sostenibile negli Stati Uniti e oltre.

È ormai scontro aperto tra Donald Trump e lo stato democratico della California. Non più solo sul fronte della repressione delle proteste contro la deportazione dei migranti. La Casa Bianca annuncia che il presidente si appresta a firmare l’abrogazione delle normative californiane sulle auto elettriche. Si tratta, in particolare, di una deroga concessa dall’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti a dicembre, durante la presidenza di Joe Biden, che avrebbe consentito alla California di imporre che almeno l’80% dei veicoli sia elettrico entro il 2035. Trump firmerà anche una risoluzione per annullare l’approvazione da parte dell’ EPA dei piani della California di richiedere un numero crescente di camion pesanti a zero emissioni, e un’altra risoluzione sulla normativa sui bassi NOx, ovvero bassi livelli di ossido di azoto, per veicoli e motori pesanti autostradali e fuoristrada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it