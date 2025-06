Trump abroga le norme sulle auto elettriche in California | lo Stato gli fa causa

L'ultima mossa di Trump contro le norme sulle auto elettriche in California scuote il settore: lo stato risponde con una causa, mentre il presidente minaccia di aumentare i dazi sulle auto negli USA. Un clima di tensione che potrebbe rivoluzionare il mercato automobilistico e le politiche commerciali future. La sfida tra innovazione e protezionismo si fa sempre piĂą intensa, aprendo uno scenario incerto per consumatori e produttori. Resta con noi per scoprirne gli sviluppi.

Il presidente potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un "futuro non troppo lontano", dopo aver imposto tariffe del 25%.

