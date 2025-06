Truffe in agricoltura nell' asse Messina-Catania-Enna rivio a giudizio per 32 indagati dell’operazione Nebrodi2

Un’inchiesta che scuote il mondo agricolo del Messinese, Catanese ed Ennese: 32 indagati sono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’operazione Nebrodi2, accusati di truffe che mettono a rischio l’intera filiera. La sentenza, prevista per il 10 marzo al Tribunale di Catania, rappresenta un importante passo nella lotta contro le frodi in agricoltura, ribadendo l’impegno delle autorità nel tutelare legalità e trasparenza.

A processo 32 indagati dell’operazione Nebrodi2 per le truffe in agricoltura nell'asse Messina, Catania ed Enna. La gip del Tribunale di Catania Giuseppina Montuori, ha disposto il giudizio davanti al Tribunale di Catania, II sezione penale, per l’udienza che comincerà il 10 marzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Truffe in agricoltura nell'asse Messina-Catania-Enna, rivio a giudizio per 32 indagati dell’operazione Nebrodi2

In questa notizia si parla di: catania - truffe - asse - messina

Truffe online a nome del Professor Calabrese: Conclusa la fase dibattimentale del processo a Catania - È terminata a Catania la fase dibattimentale del processo contro il nutrizionista Giorgio Calabrese, vittima di truffe online a suo nome.

Truffe in agricoltura nell'asse Messina-Catania-Enna, rivio a giudizio per 32 indagati dell’operazione Nebrodi2; La presunta truffa sugli appalti autostradali, il processo si chiude con due condanne e quattro assoluzioni; Mafia dei Nebrodi, l’asse Tortorici-Catania: è una storia che viene da lontano.

Truffe agli anziani a Messina: 17enne collocato in comunità Lo riporta msn.com: Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il minore è stato collocato presso la Comunità per Minori “Casa Madre della Gioia” in Comiso.