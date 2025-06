Truffati 200 investitori con 36 finanziarie finte 15 denunce Coinvolti falsi broker siciliani

Una rete criminale smantellata dai finanzieri di Pordenone ha fatto vittime in Italia e all’estero, truffando oltre 200 investitori con finanziarie fittizie e falsi broker. Con una truffa multimilionaria, il malaffare ha coinvolto 15 soggetti denunciati per reati gravissimi. La vicenda, nata da una denuncia di un anziano pordenonese che aveva perso i risparmi di 75mila euro, mette in luce la fragilità del sistema finanziario e la necessità di vigilanza costante.

I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete criminale che ha fatto, in Italia e all’estero, una truffa plurimilionaria sugli investimenti a danno di oltre 200 persone. I finanzieri hanno anche denunciato 15 falsi broker per i reati di truffa e abusivismo finanziario. Partendo dalla querela presentata da un anziano pordenonese, che aveva investito oltre 75mila euro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Truffati 200 investitori con 36 finanziarie finte, 15 denunce. Coinvolti falsi broker siciliani

In questa notizia si parla di: falsi - broker - truffati - investitori

Promettevano grossi guadagni senza sforzo: arrestati due falsi broker, come funziona la truffa - Due falsi broker sono stati arrestati dalla Polizia Giudiziaria di Catanzaro per abusivismo finanziario, promettendo guadagni elevati senza alcuno sforzo.

Decine di persone raggirate con falsi investimenti online: tra le vittime medici, avvocati e forze dell’ordine. Al centro dell’inchiesta una consulente finanziaria di Ruffano,con studio autorizzato dalla Consob. Sul caso indaga la magistratura salentina https://www. Vai su Facebook

Smantellata rete di falsi broker: truffati oltre 200 investitori; Truffati 200 investitori con 36 finanziarie finte, nei guai un gruppo di falsi broker siciliani; Da Pordenone scoperta maxi-truffa internazionale: 3 milioni di euro sottratti a 200 investitori.

Truffati 200 investitori con 36 finanziarie finte, 15 denunce Secondo ansa.it: I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete criminale che ha fatto, in Italia e all'estero, una truffa plurimilionaria sugli investimenti a danno di oltre 200 persone.