Truffa telefonica a nome di Poste Italiane | tra le vittime anche la mamma dell' assessore

Una nuova e insidiosa truffa telefonica, questa volta a nome di Poste Italiane, sta seminando paura e inganno tra i cittadini, inclusa la madre di un assessore. I malintenzionati si spacciano per operatori ufficiali, utilizzando dettagli plausibili per convincere le vittime e sottrarre loro denaro o dati sensibili. È fondamentale essere vigili e diffidare di richieste sospette: la sicurezza delle nostre famiglie dipende dalla nostra attenzione.

