Truffa sul Bonus Cultura | scoperte 2.500 identità digitali false e 2.000 voucher rubati

Dieci persone denunciate dopo un'indagine della polizia postale. Un'importante operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Firenze, ha portato alla denuncia di dieci persone coinvolte in un'articolata frode legata al bonus cultura da 500 euro, noto anche come bonus 18app. Le accuse, a vario titolo, includono frode informatica, truffa aggravata ai danni dello Stato e riciclaggio dei proventi illeciti. Durante l'operazione, sono state effettuate dieci perquisizioni e sequestrati dispositivi informatici, insieme a password, PIN e carte intestate a terzi, usati per appropriarsi dei fondi pubblici destinati ai diciottenni.