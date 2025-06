Trovato morto in un laghetto Adriano Grassi il pensionato disperso da ieri a Rogno | era andato a pescare

Tragedia a Rogno: il pensionato Adriano Grassi, disperso da ieri mattina mentre si dedicava alla sua passione per la pesca, è stato ritrovato senza vita nel laghetto locale. La scomparsa ha suscitato grande preoccupazione e commozione tra amici e familiari, che ora affrontano un dolore profondo. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza in attività all'aperto sia fondamentale. Continua a leggere.

Grassi, pensionato di Bollate (Milano), è uscito ieri mattina all'alba per andare a pescare ma non è mai più tornato. Le ricerche si sono attivate dopo che la moglie ne ha denunciato la scomparsa. Questa mattina il suo corpo è stato trovato nel laghetto di Rogno, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Adriano Grassi, tragico epilogo: il pensionato scomparso trovato morto nel laghetto di Rogno - Una vicenda che ha sconvolto la comunità di Rogno e Bergamo tutta si è conclusa in modo tragico: Adriano Grassi, il pensionato scomparso da Bollate, è stato rinvenuto senza vita nel laghetto tra Rogno e Costa Volpino.

