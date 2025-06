Trovato con proiettili modificati | cacciatore nei guai

bracconaggio, mettendo in serio pericolo la fauna locale. Durante l'operazione, è stato scoperto un cacciatore in possesso di proiettili modificati, un grave reato che mette a rischio l'equilibrio naturale della valle. Questa scoperta evidenzia la crescente esigenza di tutelare il patrimonio ambientale e rafforzare le azioni di controllo. La lotta contro il bracconaggio si fa sempre più urgente e determinata, per garantire un domani sostenibile e rispettoso della natura.

Un’importante operazione contro il bracconaggio quella conclusa nei giorni scorsi da parte dei carabinieri di Moso in Passiria e della forestale provinciale di Bolzano. Un’operazione nata dal fatto che negli ultimi mesi, in valle, i militari hanno registrato un incremento del fenomeno del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trovato con proiettili "modificati": cacciatore nei guai

In questa notizia si parla di: trovato - proiettili - modificati - cacciatore

Trovato con proiettili "modificati": cacciatore nei guai - Trovato con proiettili modificati, un cacciatore nei guai. Un’operazione contro il bracconaggio condotta dai carabinieri di Moso in Passiria e dalla forestale di Bolzano ha smascherato un giro illecito che minaccia la fauna locale.

Usava proiettili modificati per provocare ferite più ampie agli animali selvatici colpiti Vai su Facebook

Trovato con proiettili modificati: cacciatore nei guai; Trovato con proiettili modificati | cacciatore nei guai.

Ravenna, cacciatore trovato morto in un capanno Secondo ilrestodelcarlino.it: Oggi la tragica scoperta: un cacciatore ravennate di 52 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in Valle della Canna.