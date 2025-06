Trovati una ciocca di capelli un paio di slip e una vertebra nel giardino del killer delle escort

Le recenti scoperte nel giardino di Vasile Frumuzache sollevano nuovi inquietanti interrogativi: una vertebra, una ciocca di capelli e slip femminili alludono a un possibile coinvolgimento in altri delitti. La tensione si fa sempre più palpabile mentre gli investigatori scavano tra le ombre di un passato oscuro, deciso a far luce su un intreccio di misteri che potrebbe sconvolgere l’intera comunità . Le indagini continuano, e ogni dettaglio potrebbe essere la chiave per svelare la verità .

Nuove, importanti, scoperte sul conto di Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne che ha confessato l’omicidio di due escort, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei: gli inquirenti, infatti, hanno trovato nel suo giardino una vertebra, una ciocca di capelli e un paio di slip da donna. Così come ipotizzato sin dall’inizio, quindi, l’uomo potrebbe aver ucciso altre donne. Le indagini intanto continuano anche perché all’esterno del casolare, lungo un viottolo, è stato un basamento in mattoni con sopra appoggiati dei mattoni in cemento. Sulla sommità vi sono evidenti segni di incendio. Quando Vasile Frumuzache ha confessato l’omicidio e la decapitazione di Denisa Maria Adas, aveva rivelato di aver dato fuoco, in un campo vicino casa, alla testa e ai vestiti della vittima. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trovati una ciocca di capelli, un paio di slip e una vertebra nel giardino del killer delle escort

In questa notizia si parla di: ciocca - capelli - paio - slip

Le telefonate, la foto e la ciocca di capelli in tasca. L'ultimo orrore di De Maria - Nella drammatica quiete di Milano, un gesto estremo segna il confine tra disperazione e speranza. Un uomo, guidato da un amore perduto, contatta madre e cognata utilizzando il cellulare di Chamila, prima di abbandonarlo in un cestino.

Tre reperti che potrebbero aprire un nuovo capitolo nelle indagini, perché potenzialmente riconducibili ad altre vittime. Una ciocca di capelli, un paio di slip nascosti sottoterra e soprattutto una vertebra. Altro colpo di scena nell’inchiesta su Vasile Frumuzache, Vai su Facebook

Omicidi Montecatini. Nel campo degli orrori un paio di slip, una vertebra e una ciocca di capelli; «Vasile Frumuzache uccide le escort ribelli per conto del racket. Nel casolare trovati una ciocca di capelli,; Slip e resti umani nel campo dove c'erano i corpi di Paun e Andrei: forse un'altra vittima del serial killer.

Prato, trovati reperti umani nel giardino dell’assassino di Maria Denisa Adas: capelli, slip e una vertebra Segnala ilfattoquotidiano.it: Svolta nelle indagini su Vasile Frumuzache, il 32 reoconfesso degli omicidi di Denisa e Ana Maria Andrei.