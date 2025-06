Trovati resti umani nel giardino del killer delle escort | l' ultima pista degli inquirenti su Vasile Frumuzache

Gli scavi nel giardino di Vasile Frumuzache hanno portato alla scoperta di resti umani, tra cui una vertebra, una ciocca di capelli e un paio di slip, alimentando sospetti e nuove piste per gli inquirenti. La scoperta potrebbe essere cruciale per far luce su eventuali altri crimini del killer delle escort, aprendo uno scenario inquietante e sconvolgente sulla sua reale escalation di violenza. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sulle indagini.

Gli scavi condotti nei pressi dell'abitazione di Vasile Frumuzache, il trentaduenne romeno che ha confessato l'omicidio di Denisa Paun e Ana Maria Andrei, hanno riportato alla luce una vertebra umana, una ciocca di capelli ed un paio di slip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trovati resti umani nel giardino del "killer delle escort": l'ultima pista degli inquirenti su Vasile Frumuzache

Ritrovati i resti di un'altra donna dopo la confessione del killer di Denisa Adas, Vasile Frumuzache. Gli inquirenti ritengono che si tratti di Ana Maria Andrei, la donna di cui una parente segnalò la scomparsa alle autorità l'1 agosto 2024 e per la quale l'omicida

