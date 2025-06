Trova portafogli pieno di soldi Sedicenne porta ai carabinieri

In un mondo spesso segnato da egoismo e disattenzione, una storia di onestà brilla come un faro di speranza. Un sedicenne di Jacopone trova un portafogli pieno di soldi e, invece di approfittarne, decide di restituirlo ai carabinieri. Un gesto che dimostra come la bontà e il rispetto possano ancora fare la differenza. Questa vicenda ci ricorda che i valori più nobili sono sempre alla portata di tutti, specialmente dei giovani.

In tempi in cui spesso le notizie parlano di egoismo e disattenzione, arriva dalla città di Jacopone una piccola grande storia di onestà e di fiducia per il futuro. Protagonista un ragazzo, di 16 anni appena compiuti, che trova per caso un portafogli gonfio di contanti e sceglie la via più semplice ma anche più nobile, vale a dire quella di restituirlo al legittimo proprietario. A rendere noto l’insolito episodio i carabinieri della Compagnia di Todi che, nella giornata di ieri, hanno ricevuto prima la visita di un uomo di 71 anni che si era presentato per sporgere una denuncia di smarrimento e, poche ore dopo, quella di un ragazzo, accompagnato dal padre, che aveva trovato il portafogli all’interno di un parcheggio situato nei pressi di un noto centro commerciale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trova portafogli pieno di soldi. Sedicenne porta ai carabinieri

In questa notizia si parla di: trova - portafogli - carabinieri - pieno

Trova portafogli in strada: tenta di restituirlo ma viene controllato - Pisa, 15 maggio – Shkelzen Hasanaj racconta un episodio sconcertante: dopo aver trovato un portafoglio per strada, sperava di restituirlo, ma si è trovato ad affrontare un controllo dei documenti, trattato con diffidenza.

Sedicenne trova un portafoglio pieno di soldi nel parcheggio del centro commerciale e lo porta ai Carabinieri https://ift.tt/0BmhPpy https://ift.tt/4kjuYPN Vai su X

Ragazzino trova un portafoglio e lo consegna ai Carabinieri Vai su Facebook

Trova portafogli pieno di soldi. Sedicenne porta ai carabinieri; Sedicenne trova un portafoglio pieno di soldi nel parcheggio del centro commerciale e lo porta ai Carabinieri; Senigallia, trova un portafogli pieno di soldi e carte di credito, 21enne lo restituisce: «Gesto non scontato,.

Trova portafogli pieno di soldi. Sedicenne porta ai carabinieri Segnala lanazione.it: Todi, gesto di grande civiltà di un ragazzo che, accompagnato dal padre, ha consegnato il borsellino che aveva all’interno 3500 euro in contanti.