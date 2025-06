Trova i ladri in casa e cerca di fermarli | finisce all’ospedale

Una notte di tensione a Ravenna: un settantenne, nel tentativo di sorprendere i ladri in casa, si è trovato coinvolto in una violenta colluttazione che gli è costata alcune escoriazioni e il ricovero in ospedale. Un episodio che mette in luce il coraggio e la determinazione di chi difende la propria dimora, ma anche i rischi legati a situazioni di emergenza domestica. Ora, le forze dell'ordine sono al lavoro per assicurare alla giustizia i responsabili.

Ravenna, 12 giugno 2025 – Torna a casa, trova i ladri, cerca di fermarli e nasce una colluttazione. È questo il rocambolesco episodio avvenuto martedì sera nella zona di via Vicoli, dove un furto si è trasformato in rapina e un settantenne è finito al Pronto soccorso. Niente di grave, per fortuna: solo qualche escoriazione e l’uomo, dopo i controlli di routine, è tornato a casa. Intanto i carabinieri indagano per identificare i due uomini introdottisi nell’appartamento. L’episodio è avvenuto all’incirca verso le 22.30. A quell’ora una coppia di coniugi è rientrata a casa dopo una serata trascorsa con alcuni parenti a pochissima distanza e si è accorta che all’interno c’erano due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trova i ladri in casa e cerca di fermarli: finisce all’ospedale

