Troppo vicino alla Roggia e senza documenti | il Comune dice no al fotovoltaico a Udine Sud

A Udine sud, il sogno di un impianto fotovoltaico si scontra con le barriere del Comune. Troppo vicino alla roggia e senza documenti, l’amministrazione ha detto no al progetto, bloccando così una possibilità di innovazione e sostenibilità. Ma cosa significa questo per il futuro energetico della zona? La battaglia per un'energia pulita è appena iniziata.

Niente impianto fotovoltaico tra via dei Tre Galli e via del Partidor, a Udine sud. L'amministrazione comunale ha annunciato di aver espresso un parere negativo alla richiesta pervenuta a inizio maggio, stoppando di fatto la realizzazione di un progetto che prevedeva una potenza nominale di oltre.

Comitati di cittadini contrari chiedono a sindaco De Toni e alla sua giunta di ripensarci. La consigliera Gatta ha chiesto un'accesso agli atti per verificare se non fosse possibile bloccare l'opera. Pirone: "Io contrario all'opera, ma la penale era troppo alta". IL VID Vai su Facebook

Parco fotovoltaico all’ex Ifim «Il Torre è troppo vicino» Riporta messaggeroveneto.gelocal.it: La proposta di realizzare un impianto fotovoltaico a ridosso del parco del Torre, nell’area ex Ifim, non convince il capogruppo di progetto Innovare, Federico Pirone, che ha presentato un ...